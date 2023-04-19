بوصعب استقبل وزير الدفاع.. وهذا ما تم بحثه

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم ، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم الذي قدم التهاني لمناسبة عيد الفصح المجيد.

كما وتمت مناقشة الاوضاع العامة والاطلاع على الشؤون العامة لوزارة الدفاع الوطني.