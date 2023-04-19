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لبنان

بوصعب استقبل وزير الدفاع.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
19-04-2023 | 07:42
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم ، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم الذي قدم  التهاني لمناسبة عيد الفصح المجيد.
 
 
كما وتمت مناقشة الاوضاع العامة والاطلاع على الشؤون العامة لوزارة الدفاع الوطني.
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