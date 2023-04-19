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لبنان

نقيب المهندسين: لمعالجة موضوع حرية التعبير للمحامي صاغية

Lebanon 24
19-04-2023 | 08:16
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أشار نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين الى أنه "في ظل الانهيار الحاصل على المستويات كافةً السياسية والاقتصادية والاجتماعية يبرز دور نقابات المهن الحرة والنقابات عموما والقوى الحيّة في المجتمع، لتكون في مقدمة المدافعين عن الحريات العامة وعن حرية التعبير لمواجهة المسار الإنحداري الكارثي الذي يعيش فيه البلد بسبب السياسات التي حكمت لبنان لسنوات طويلة"، مؤكداً أن "نقابة المحامين كانت وستبقى الحصن المنيع في الدفاع عن حرية التعبير وعن الحريات العامة وعن حقوق الانسان".
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وقال في بيان: "نؤكد إحترامنا وتقديرنا للنقيب ناضر كسبار ولمجلس نقابة المحامين، وندعو الى معالجة موضوع حرية التعبير للمحامي نزار صاغية و المحامين الآخرين الذين تم استدعاؤهم  إنطلاقاً من  حماية حرية التعبير و الحريات العامة"، مشيراً الى أن "المحامي صاغية مدافع عن القضايا الانسانية وعن حقوق الناس وعن قضايا حماية البيئة من أجل حياة أفضل ولبنان افضل".
 

وأضاف: "لذلك نحن على ثقة بأن النقيب كسبار ومجلس النقابة يعرفون قيمة المحامي نزار صاغية وامثاله محامين آخرين وهم كثر يشكلون قيمة مضافة للبلد وللمهنة وللنقابة". (الوكالة الوطنية)
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