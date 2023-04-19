عن اللبنانيين المتواجدين في السودان السفيرة تكشف: "كلنا محاصرون".. وهذا ما أكده أحد اللبنانيين هناك

قالت سفيرة لبنان لدى السودان ديما حداد لـmtv إنّه "اشتدت حدة الاشتباكات وخصوصًا قرب مطار الخرطوم ويتم استخدام الأسلحة الثقيلة وحصل تدمير كبير للمطار وكلنا محاصَرون".

من جهته، أكّد اللبناني عبد طيّارة المتواجد في شارع النيل في الخرطوم في حديث لـ "الجديد" أنه بحسب معلوماته لم يتعرّض أي لبناني متواجد هناك للخطر والأذى حتى اللحظة.

Advertisement

وقال طيارة: "من اول يوم حدثت المعارك، تم التواصل معي مباشرة من قبل السفيرة اللبنانية في السودان ديما حداد ورئيس الجالية اللبنانية سعد ميقاتي. وقالوا انه لا يوجد خطط حاليا للسفر بل هناك تنسيق بين السفارة اللبنانية والفرنسية، وبحال سيكون هناك اجلاء للجالية الفرنسية سنخرج معهم".

وتابع: "المشكلة كبيرة هنا ولا أفق قريب للحل".