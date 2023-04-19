المكاري في إفطار الاعلاميين الاقتصاديين: لبنان لا يعيش الا بالاستقرار والثقة

اقامت جمعية الاعلاميين الاقتصاديين مائدة إفطار رمضانية في فندق لانكستر بلازا، حضرها وزير الاعلام زياد المكاري ووزير الصناعة جورج بوشيكيان ورئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال في العالم د. فؤاد زمكحل ورئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي.

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وأشارت رئيسة الجمعية سابين عويس في كلمة لها الى اهمية الدور الذي يضطلع به الاعلام الاقتصادي في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من ثلاثة اعوام، كاشفة عن انطلاقة جديدة ستشهدها الجمعية بهدف تفعيل عملها عبر ورش عمل مع القطاعات المعنية لمواكبة الأزمة التي نعيشها اليوم والتي تدمر كل القطاعات الاقتصادية كما هو حاصل مع القطاع المالي والمصرفي حيث تدفع القطاعات اخطاء وارتكابات فردية، لأن مسؤوليتنا أن نبيّن الحقيقة وعدم الإنزلاق إلى محاولة التضليل التي يأخذنا باتجاهها الإعلام الذي لا يعمل لمصلحة لبنان واقتصاده".

من جهته، شكر الوزير المكاري الجمعية ودعا الاعضاء الى عقد جلسة حوارية في وزارة الاعلام تليها ورشة عمل. كما دعا الى استعادة الثقة ولا سيما بالقطاع المصرفي، وقال أن الأمل موجود ويجب النظر الى التقارب الذي يحصل بين دول المنطقة على أنه تطور إيجابي جدا على الرغم من أن بعض الأفرقاء اللبنانيين سوف يخسرون الرهان كموقف سياسي عام وليس في ما يخص موضوع الرئاسة".

وأضاف: "ليس المهم من يربح أو من يخسر في السياسة، وإنما المهم أن يربح لبنان في النهاية لأن لبنان لا يمكن أن يعيش إلاّ بالاستقرار والثقة والتفاهمات بين الافرقاء وثقافتنا تقوم على التفاهم والسير بعكس ذلك يؤدي إلى الخسارة والفشل".

بدوره، نوه وزير الصناعة جورج بوشيكيان بانجازات الوزير مكاري في مجال الإعلام خلال فترة قصيرة من توليه الوزارة والإضاءة التي قام بها على الإعلام والتي لم تكن موجودة في السابق.

واشار الى أن وزارتي الاعلام والصناعة كانتا من الوزارات الميؤوس منها ولكنها عادت وتحولت إلى وزارات فعلية وعادت إلى العمل وأخذت دورها.

ورأى ان دور الإعلام الإقتصادي أساسي جدا وأولي في المرحلة المقبلة لأن الدور كل الدور سيتمحور حول الإقتصاد لأن السياسة والريعية لم تكن لها نتائج ايجابية والأزمة الاقتصادية أظهرت قدرات الشعب اللبناني.

وأعلن بوشكيان عن عزمه اطلاق ورشة عمل بالتعاون مع الجمعية، ينشر من خلالها ما لديه من معطيات وما استخلصه من عمله في الوزارة ونظرته المستقبلية، معتبراً ان الصحافيين الاقتصاديين هم خط الدفاع الأول للاقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة ولديهم دور كبير جدا لأن الملفات الاقتصادية لا تنتهي.

وأضاف: "إذا لم نتشارك بالعمل عليها كوزراة وكصحافيين اقتصاديين لن نصل إلى النتيجة المرجوة لأن اكمال المسيرة والرسالة هي عند الصحافيين الاقتصاديين".