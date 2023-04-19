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لبنان
بري تلقى برقيات تهنئة بعيد الفطر
Lebanon 24
19-04-2023
|
09:07
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر، من الامين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس ، ومن ألامين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي ، وبرقية مماثلة من رئيس الحكومة العراقية السابق الدكتور أياد علاوي.
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