بري تلقى برقيات تهنئة بعيد الفطر

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر، من الامين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس ، ومن ألامين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي ، وبرقية مماثلة من رئيس الحكومة العراقية السابق الدكتور أياد علاوي.

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