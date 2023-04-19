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لبنان

مساعدة اجتماعية تعادل 3 اساسات راتب.. من استفاد منها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-04-2023 | 09:24
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علم "لبنان 24" أنه تقرّر توزيع مساعدة إجتماعية تعادل 3 أساسات راتب على جميع العسكريين والموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء في الخدمة الفعلية والمتعاقدين تعاقداً خاصاً، ضمن المديرية العامة للامن العام .
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وبحسب برقية صدرت مؤخراً، فإنّ قيمة المساعدة للعسكريين والموظفين المدنيين والمتعاقدين والأجراء في الخدمة الفعلية والعسكريين المتقاعدين (متعاقدين)، لا تقل عن 6 مليون ليرة ولا تزيد عن 12 مليوناً. 
 
أما الذين لديهم تعاقد خاص مع المديرية، فإن قيمة المساعدة لا يجب أن تزيد عن 6 ملايين ليرة لبنانية.

لبنان

خاص

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