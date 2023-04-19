مساعدة اجتماعية تعادل 3 اساسات راتب.. من استفاد منها؟



Advertisement وبحسب برقية صدرت مؤخراً، فإنّ قيمة المساعدة للعسكريين والموظفين المدنيين والمتعاقدين والأجراء في الخدمة الفعلية والعسكريين المتقاعدين (متعاقدين)، لا تقل عن 6 مليون ليرة ولا تزيد عن 12 مليوناً. علم "لبنان 24" أنه تقرّر توزيع مساعدة إجتماعية تعادل 3 أساسات راتب على جميع العسكريين والموظفين المدنيين والمتعاقدين والاجراء في الخدمة الفعلية والمتعاقدين تعاقداً خاصاً، ضمن المديرية العامة للامن العام .وبحسب برقية صدرت مؤخراً، فإنّ قيمة المساعدة للعسكريين والموظفين المدنيين والمتعاقدين والأجراء في الخدمة الفعلية والعسكريين المتقاعدين (متعاقدين)، لا تقل عن 6 مليون ليرة ولا تزيد عن 12 مليوناً.

أما الذين لديهم تعاقد خاص مع المديرية، فإن قيمة المساعدة لا يجب أن تزيد عن 6 ملايين ليرة لبنانية.