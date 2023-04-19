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لبنان

تسعيرة الدولار.. هل انخفضت عصرا؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 09:44
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة ما بين 97000 و 97300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
بينما افتتح سعر الصرف في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 97100 و 97400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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