تسعيرة الدولار.. هل انخفضت عصرا؟



Advertisement بينما افتتح سعر الصرف في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 97100 و 97400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم تسعيرة ما بين 97000 و 97300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.