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لبنان

اللواء عثمان استقبل مدير عام أمن الدولة

Lebanon 24
19-04-2023 | 09:40
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام بعد ظهر اليوم 19/04/2023، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا في زيارة جرى في خلالها التداول في الأوضاع الأمنيّة في البلاد، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المديريّتين العامّتين.
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