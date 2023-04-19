اللواء عثمان استقبل مدير عام أمن الدولة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام بعد ظهر اليوم 19/04/2023، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا في زيارة جرى في خلالها التداول في الأوضاع الأمنيّة في البلاد، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المديريّتين العامّتين.

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