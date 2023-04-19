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لبنان

لجنة فرعية لدرس إقتراح قانون فرض رسم استيراد على منتجات زراعية وصناعية

Lebanon 24
19-04-2023 | 09:45
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عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة عند الحادية عشرة من قبل الظهر برئاسة النائب ايوب حميد لدرس إقتراح القانون الرامي الى فرض رسم استيراد على المنتجات الزراعية والصناعية التي ينتج بديل عنها محلياً، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ومقرر اللجنة الخاص هادي أبو الحسن والنواب ملحم الحجيري، شوقي الدكاش، إلياس جرادة، رامي أبو حمدان، جيمي جبور، شربل مارون، بلال عبد الله، غازي زعيتر وقاسم هاشم، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، مدير مكتب وزير الزراعة أحمد رمضان، مدير الثروة الحيوانية الياس ابراهيم ومدير الثروة الزراعية محمد أبو زيد.
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واستمعت اللجنة الى مقدم الاقتراح النائب بلال عبد الله، والى آراء النواب ووزارة الزراعة والمدير العام للجمارك.
 
 
وبعد النقاش المستفيض حول فكرة اقتراح القانون، تقرر تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب شوقي الدكاش وعدد من النواب وممثلين عن وزارات الزراعة والمالية والصناعة والاقتصاد والجمارك لمتابعة درس اقتراح القانون، على أن تعود اللجنة وتعرض ما توصلت إليه على لجنة الزراعة والسياحة. (الوكالة الوطنية)
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