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لبنان

فرعية "اللجان" تابعت درس إقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي

Lebanon 24
19-04-2023 | 09:43
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها بعد ظهر اليوم برئاسة النائب أيوب حميد، وحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن والنواب: نجاة عون، إيهاب حمادة، جيمي جبور، شوقي الدكاش، فادي كرم، رامي أبو حمدان وحسين جشي. كما حضر مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية الدكتور شادي مهنا ورئيس مصلحة الأبحاث الزراعية المهندس ابراهيم حاوي ورئيس دائرة التنمية الريفية عماد لحود.
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وتابعت اللجنة درس إقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.

وبعد النقاش اتفق على استكمال الجلسة يوم الأربعاء المقبل الساعة العاشرة والنصف. (الوكالة الوطنية)
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