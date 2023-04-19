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لبنان

اللبنانيون معفيون من رسم دخول المتحف الوطني.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-04-2023 | 09:55
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أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قرارا قضى  بموجبه إعفاء المواطنين من رسم الدخول الى المتحف الوطني اللبناني من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر بدءا من اليوم الاربعاء ولمدة أسبوع، وذلك عطفا على القرار الذي سبق وأصدره لمناسبة اليوم العالمي للتراث الذي قضى بموجبه أيضا فتح ابواب المعالم: بعلبك وعنجر وصور وجبيل أمام الزوار اللبنانيين مجانا بدءا من اليوم ولمدة اسبوع تنتهي نهار الثلثاء المقبل.
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وكان الوزير المرتضى قد دعا الى زيارة وادي قنوبين ومعرض رشيد كرامي الدولي، متمنيا على من يتعذر عليه من المواطنين القيام بجولة ميدانية بسبب كلفة التنقل  والازمة الاقتصادية اعتماد الزيارة الافتراضية للمواقع التراثية. (الوكالة الوطنية)
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