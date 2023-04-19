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لبنان

أرسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزياً

Lebanon 24
19-04-2023 | 10:49
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زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بعد ظهر اليوم، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، وقدّم التعزية بوفاة شقيق السيدة نورا جنبلاط الراحل المهندس عصام الشاراباتي.
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أرسلان

جنبلاط

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