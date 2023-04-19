أرسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزياً





زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بعد ظهر اليوم، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، وقدّم التعزية بوفاة شقيق السيدة نورا جنبلاط الراحل المهندس عصام الشاراباتي.

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