توقيف شخصين في الجنوب.. هذا ما عثروا عليه داخل سيارتهما!

أوقفت مديرية النبطية الاقليمية في امن الدولة - مكتب بنت جبيل في خراج بلدة شقرا كلا من (ع.س) و (م.ع)، واثناء تفتيش سيارتهما ضبط بداخلها كمية من المخدرات وتم اجراء المقتضى باشراف القضاء المختص. (الوكالة الوطنية)

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