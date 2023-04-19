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لبنان

قائد الجيش عرض الأوضاع مع ريزا

Lebanon 24
19-04-2023 | 10:55
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.
 
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وخلال الاجتماع، تم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.
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