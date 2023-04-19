بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

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أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ 80,000,000 ثمانون مليون دولار، بمعدل86700 ليرة للدولار، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على المنصة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".