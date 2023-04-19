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لبنان

في البقاع.. مطلوب بحقه "حكم مؤبّد" بقبضة مكافحة الإرهاب

Lebanon 24
19-04-2023 | 11:59
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه "في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة– البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة للحدّ من انتشار الجرائم وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم".
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وتابع البيان: "بتاريخ 13-04-2023 وفي بلدة علي النهري، تمكّنت إحدى الدوريّات من القبض على المدعو: أ. ب. (مواليد عام 1998، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم تجارة مخدّرات، وحكم مؤبّد وجناية".


كما أشار الى ان التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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