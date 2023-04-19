هكذا علّق "الديمقراطي الإشتراكي" على قرار "التمديد للمجالس البلدية"

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إنتقدت اللجنة المركزية للحزب "الديمقراطي الإشتراكي" في بيان "قرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية"، واصفة إياه بـ"المعيب"، معتبرة أن "الاختباء وراء مسألة تأمين تمويل العملية الانتخابية عذر أقبح من ذنب ويشكل مضبطة اتهام بحق هذه السلطة لأنها هي المسؤولة عن انهيار الوضع الاقتصادي عموما، والنقدي خصوصا".ورأت أن "هروب السلطة وأحزابها ومكوناتها كافة من تأمين الاستحقاق البلدي والاختياري في أوانه هو هروب من مواجهة الشعب، الذي ضاق ذرعا من فسادها وفشلها".كما اعتبرت أن "عدم احترام الاستحقاقات الدستورية والديموقراطية، إنما يسهم في عملية التدمير الذاتي للدولة".وحذّرت من "سياسة الهروب إلى الأمام عند كل استحقاق"، داعية "القوى الفاعلة في الوطن، لا سيما تلك غير المتورطة في مصالح وتحالفات مع السلطة، إلى المزيد من التنسيق والتفاهم لتأسيس وتأطير حالة وعي وطني حقيقي لمتابعة النضال من أجل المواجهة والبقاء".