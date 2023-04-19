تحذير من خطر كبير في الأيّام المقبلة.. ما هو وضع الجاليّة اللبنانيّة في السودان؟

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أعلنت مصادر وزارة الخارجية والجالية اللبنانية في السودان أن مطار السودان أصبح غير صالح للإستعمال، وخصوصًا لعملية الإجلاء، لتعرضه للقصف، كما أن المراكز الدبلوماسية غير آمنة وكذلك منازل السفراء والديبلوماسيين ومقراتهم وسياراتهم.وأشارت المصادر للـLBCI إلى أن البناية التي تسكن فيها السفيرة اللبنانية في السودان إلى جانب سفراء أوروبيين تعرضت للقصف اليوم، كما تعرض مركز السفارة السورية المجاور للسفارة اللبنانية للإعتداء والسرقة.وتم إجلاء عدد من اللبنانيين في الخرطوم من فندق الساحة إلى فندق روتانا، كما أن السفارة اللبنانية في السودان على تنسيق مع السفارة الفرنسية لمساعدتهم في إجلاء اللبنانيين من البلد مع الفرنسيين في حال نجحت عملية الإجلاء، كما تم التواصل مع جميع اللبنانيين في السودان من قبل السفارة ليؤمنوا لهم المساعدات المطلوبة.وأمام هذا الواقع ترفع مصادر وزارة الخارجية الصوت وتحذر من وضع خطر في الأيام المقبلة، وفي حال لم يتم التدخل لفرض هدنة في البلاد لإجلاء المدنيين، فالوضع سيصبح أسوأ. (ال بي سي)