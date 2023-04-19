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لبنان

رفع صورة لبشير الجميّل على أوتوستراد نهر الكلب

Lebanon 24
19-04-2023 | 12:48
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يتم التداول على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بصورة للرئيس الشهيد بشير الجميّل على أوتوستراد نهر الكلب، تحمل عبارة "لنا جمهوريّتنا ولكم جمهوريّتكم"، موقّعة بشعار حزب "الكتائب".
 
 
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هذا وتصدّر هاشتاغ بشير_الجميّل "التراند" على موقع "تويتر".
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نهر الكلب

بشير الجميّل

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