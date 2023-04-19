رفع صورة لبشير الجميّل على أوتوستراد نهر الكلب

يتم التداول على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بصورة للرئيس الشهيد بشير الجميّل على أوتوستراد نهر الكلب، تحمل عبارة "لنا جمهوريّتنا ولكم جمهوريّتكم"، موقّعة بشعار حزب "الكتائب".

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هذا وتصدّر هاشتاغ بشير_الجميّل "التراند" على موقع "تويتر".