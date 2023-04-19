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لبنان

تحذير لسالكي هذا الطريق... ما القصة؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 13:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ صهريجاً محملاً بمادة المازوت، إنقلب بعد تقاطع مار مخايل باتجاه غاليري سمعان.
 
 
هذا وتشهد المحلة زحمة سير خانقة.
 
 
 
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صهريج

مازوت

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