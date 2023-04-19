عن صواريخ الجنوب.. ماذا قال مسؤول أميركي سابق عن دور "حزب الله"؟

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر: "أظن أن هناك تنسيقاً عالياً بين حماس وحزب الله والحرس الثوري الايراني والجهاد الاسلامي"، مشيراً إلى أن "الجميع يعرف أن حماس غير قادرة على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان من دون معرفة "الحزب".

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وفي حديث للـ"ام تي في، قال شينكر: "أظن أن العقوبات أداة فعالة للتعبير عن الأولويات الأميركية في لبنان والمنطقة"، مضيفاً "لا أعتقد ان إيران تغيّر نهجها في المنطقة فهذا نظام يسعى الى زعزعة استقرار 4 دول عربية ومن الصعب التصديق أن إيران ستوقف استثماراتها فجأة".