إليكم آخر مستجدات "كورونا" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته اليوم عن حالات كورونا تسجيل "70 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1235850".

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس.