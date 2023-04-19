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لبنان

المرتضى تسلم من رشيد شمعون دعوة لرعاية "الأيام الأندلسية في لبنان"

Lebanon 24
19-04-2023 | 13:44
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم، مدير "مؤسسة الجامعة اللبنانية الاميركية - لويس قرداحي" الاستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية الاميركية - كلية الهندسة المعمارية  الدكتور رشيد شمعون، الذي سلمه دعوة لرعاية وافتتاح فعالية "الأيام الأندلسية في لبنان" التي ستقام من 5 إلى 8 ايار 2023 في جامعة LAU  - "مؤسسة قرداحي" في جبيل، لمناسبة الذكرى العاشرة لمشروع "المنتدى الأورو متوسطي للحوار بين الثقافات".
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كما وتطرق اللقاء الى امكانية تعاون مستقبلي بين وزارة الثقافة و"المنتدى الاورومتوسطي" في عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والاجتماعية.
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