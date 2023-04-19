المرتضى تسلم من رشيد شمعون دعوة لرعاية "الأيام الأندلسية في لبنان"

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم، مدير "مؤسسة الجامعة اللبنانية الاميركية - لويس قرداحي" الاستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية الاميركية - كلية الهندسة المعمارية الدكتور رشيد شمعون، الذي سلمه دعوة لرعاية وافتتاح فعالية "الأيام الأندلسية في لبنان" التي ستقام من 5 إلى 8 ايار 2023 في جامعة LAU - "مؤسسة قرداحي" في جبيل، لمناسبة الذكرى العاشرة لمشروع "المنتدى الأورو متوسطي للحوار بين الثقافات".

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كما وتطرق اللقاء الى امكانية تعاون مستقبلي بين وزارة الثقافة و"المنتدى الاورومتوسطي" في عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والاجتماعية.