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لبنان

تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2023 | 14:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً من عرب خلدة، قاموا بقطع أوتوستراد خلدة بالاطارات المشتعلة.
 
 
وفي التفاصيل، قام كل من م.ع.غ، وع.ع.ال، وا.ع.ال، وح.م.م، وع.ا.ح.ال برمي حجارة على زجاج مطعم، إضافة الى تكسير عدد من السيارات. كذلك، أطلق ا.ع النار في الهواء.
 
 
ولاحقاً، وصلت قوة كبيرة من الجيش إلى خلدة، وعملت على فتح الطريق.
 
 
وأفادت معلومات خاصة لـ"لبنان 24"، أنّ هناك قرارا بعدم السماح بقطع الطريق"، وجرت اتصالات رفيعة المستوى بين القيادات السياسية في خلدة لتجنيب المنطقة أيّ توتر أمنيّ".
 
 
وفي هذا السياق، قالت مصادر عسكرية لـ"لبنان 24"، إنّ التوتر في خلدة قيد التطويق واتصالات التهدئة نجحت في سحب فتيل التوتر".
 
 
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