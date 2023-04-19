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لبنان

الشاب محمد ضحيّة جديدة لحوادث السير

Lebanon 24
19-04-2023 | 14:16
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تُوفي الشاب محمد حسن حجازي، في حادث سير في بلدة حاريص، عندما اصطدمت بدراجاته الناريّة، إمرأة تقود سيارة.
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حادث سير

حاريص

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