"لبنان 24" يرد على البستاني: المسلّة نعرتكِ ففضحتِ نفسك

نشر "لبنان 24" بعد ظهر اليوم خبرا مفاده ان نائبة لم تمنح تأشيرة دخول الى دولة غربية، من دون ان يشير الخبر الى اسم النائبة.



Advertisement تبقى نصيحة للنائبة البستاني" دعي أحدا يراجع تغريداتك لغويا قبل نشرها، ففي الجملة التي عبّرتْ عن مواهبك يجب ان يكون تعبير " خبر كاذب" منصوبا ، وانت ممن يهوون الفعل المنصوب وعلامات النصب الظاهرة وغير المستترة في وزارة الطاقة. ولكن يبدو ان النائبة السيدة ندى البستاني، وعلى جري عادة "التيار الوطني الحر"نعرتا المسلّة اللي تحت باطا" فغردت عبر صفحتها على تويتر متهمة " لبنان 24" بالكذب، وفضحت نفسها.تبقى نصيحة للنائبة البستاني" دعي أحدا يراجع تغريداتك لغويا قبل نشرها، ففي الجملة التي عبّرتْ عن مواهبك يجب ان يكون تعبير " خبر كاذب" منصوبا ، وانت ممن يهوون الفعل المنصوب وعلامات النصب الظاهرة وغير المستترة في وزارة الطاقة.