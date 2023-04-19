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لبنان

هل نشهد في الأيام المقبلة أزمة خبز؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 15:56
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هنأت نقابات الأفران اللبنانيين بمناسبة عيد الفطر السعيد، وقال النقيب ناصر سرور بعد معايدته وزير الاقتصاد الدكتور أمين سلام، المدير العام لمصلحة حماية المستهلك الدكتور محمد أبو حيدر، وموظفي وزارة الاقتصاد إن "التعاون القائم بين نقابة الأفران ووزير الاقتصاد، ومديرية حماية المستهلك، والاجهزة الامنية، وعلى رأسها جهاز امن الدولة، أنتجا إستقرارا في تأمين ربطة الخبز في صالات  الافران والسوبرماركت من دون انقطاع".
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وكرر سرور: "لن تكون في الأيام المقبلة أي أزمة خبز او طحين في ظل الظروف القاهرة وارتفاع سعر صرف الدولار. وستجتمع النقابة والوزير لحل مشكلة عمال الأفران وموزعي الخبز، لايجاد حلول لبعض المشاكل التي تلقتها النقابة منهم، والأمل كبير في حكمة الوزير في أيجاد حل لكل المشاكل من دون تحميل ربطة الخبز أعباء لا يستطيع المواطن تحملها".

 
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