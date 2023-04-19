إلغاء إشتراكات الكهرباء

لجأت أعداد من المواطنين المذعورين من فواتير الكهرباء بعد الاحتساب على سعر "الدولار + بلس" الى إلغاء الاشتراكات والاكتفاء بالمولدات او التوجه الى الطاقة الشمسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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