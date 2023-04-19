Advertisement

لبنان

"موسم الحج النيابي" إلى واشنطن

Lebanon 24
19-04-2023 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1059007-638175682876439143.jpg
Doc-P-1059007-638175682876439143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جان فغالي في" نداء الوطن": حين كان الأستاذ فؤاد بطرس وزيراً للخارجية في عهد الرئيس الياس سركيس، وفي إحدى المرات حين كان في نيويورك، في اجتماعات الأمم المتحدة، وبعد إلقائه كلمة لبنان، اقترب منه أحد الإعلاميين اللبنانيين، مثنياً على مضمون الكلمة، فسأله الوزير بطرس، بسرعة بديهة لافتة: وهل سمعوا الكلمة على ساحة ساسين في الأشرفية؟
Advertisement
المغزى من هذا السؤال أنّ السياسيين اللبنانيين، حين يكونون في زيارة إلى الخارج، ولا سيما إلى الولايات المتحدة الأميركية يكون من جملة اهتماماتهم رصد ردّات فعل أنصارهم في الداخل على مواقفهم في الخارج.تكثر هذه الأيام الزيارات إلى العاصمة الأميركية، واشنطن، لوزراء، ونواب، وشخصيات سياسية وحزبية، مضمون الزيارات واللقاءات شيء، وأصداؤها في بيروت، أو على طريقة فؤاد بطرس "على ساحة ساسين"، شيء آخر. منذ مطلع هذه السنة، وصولاً إلى الأمس القريب، لم يمرّ أسبوع إلا وكان هناك وفدٌ نيابي أو وزاري أو الإثنان معاً، في واشنطن. بالتأكيد، لا خبر في أي وسيلةٍ إعلامية أميركية عن هذا الوفد أو ذاك، الأخبار والتغطيات لا تتم إلا في وسائل الإعلام المحلية، وفي الصفحات الداخلية، وغالباً ما تُنشر من باب "رفع الحياء" أو "رفع العتب".تكون واشنطن منهمكة بتقييم التقارب السعودي- الإيراني، والتقارب السعودي- الصيني، وتداعيات ومضاعفات كشف وثائق عسكرية ومخابراتية تتعلق بموقف الولايات المتحدة الأميركية من سياسات مصر والإمارات والسعودية وسياسات حلفائها الأوروبيين، وبمتابعة سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتحقيق "صفر مشاكل" مع إيران ومع اليمن، وغيرها من البلدان، وتوفِد شخصية أميركية للقاء الأمير محمد بن سلمان، وتكون منهمكة بتداعيات انهيار بعض المصارف لديها، وفي ظل هذه الإنهماكات، يأتي خبرٌ يقول: "وصل إلى العاصمة الأميركية وفد نيابي لبناني لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين فيها". مَن هُم هؤلاء المسؤولون الذين تجتمع معهم الوفود اللبنانية؟ لا أحد يعرف!تحتاج زيارة واشنطن جملة من "اللوجستيات": تأشيرات دخول، بطاقات سفر، حجز فندق، "دعوة" لعدد من النواب، وتنطلق الرحلة، أمّا ما يمكن أن يُسفِر عنها فهذا شأن آخر، ليس بالضرورة أن يُسفِر عنها شيء مهم في واشنطن، المهم أن يُعرَف عنها "على ساحة ساسين"!في مثل هذه الزيارات، أين جداول الأعمال؟ أين البيانات المشتركة؟ أين ما يقوله الطرف الأميركي بعد كل لقاء؟ نحن نعرف ما يقوله أعضاء الوفود اللبنانية، وفي الأساس يكرّرون في واشنطن ما يقولونه في بيروت، واللبنانيون يريدون أن يسمعوا ما يقوله الأميركيون لا ما تقوله الوفود في أميركا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2023-04-20
02:00 | 2023-04-20
01:45 | 2023-04-20
01:30 | 2023-04-20
01:15 | 2023-04-20
01:00 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website