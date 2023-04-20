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لبنان

"قنبلة موقوتة" ومخاوف من ارتداداتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2023 | 01:30
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إعتبرت مصادر مطلعة ان "الموجة" الشعبية والاعلامية ضد بقاء النازحين السوريين في لبنان تأخد اتجاهات غير مسبوقة في ظل تسارع الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا التصعيد الشعبي الواضح والعلني في ملف النازحين والذي يظهر بشكل كبير في الشارع اللبناني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل" قنبلة موقوتة"وينذر بصدام او اقله بأحداث امنية في اكثر من منطقة.
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وترى المصادر "ان المرحلة المقبلة في لبنان يمكن عنونتها بمرحلة النازحين واعادتهم الى بلادهم، اذ سيكون هذا الملف الملف الابرز من دون منازع".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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