نواب لا يهاجمون الحزب: اليكم السر

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لاحظ متابعون أن نواب" التيار الوطني الحر"الذي فازوا في الانتخابات النيابية في مناطق نفوذ حزب الله مدعومين بأصوات قاعدته الشعبية لم يهاجموا الحزب خلال مرحلة الخلاف الحالية معه".وبحسب مصادر مطلعة"فإن هؤلاء النواب الذين يعتبر معظهم في صف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حافظوا على خطاب ودي الى حد كبير مع حارة حريك".وترى المصادر "ان سبب هذا التمايز من هؤلاء النواب يعود بشكل اساسي الى مخاوف جدية من كسر الجرة مع بيئة "الحزب"ما سيؤثر عليهم نيابيا في المرحلة المقبلة".