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لبنان

قريباً.. عنصر جديد ينضم الى SAYRAFA

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2023 | 02:15
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أشارت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" الى ان "اللبنانية للالعاب" ستبدأ قريباً في تسعير خدماتها من "لوتو واليومية وزيد"، على أساس سعر صرف الدولار على منصة "صيرفة"، لتصبح هذه الخدمة كغيرها من الخدمات التي ترتبط بمنصة صيرفة.
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وأكدت المعلومات انه حتى الساعة لا تزال الاجتماعات تتوالى لتحديد سعر الورقة من جهة، وما اذا كان دفع الجوائز سيستمر بالليرة اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص

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