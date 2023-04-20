وها قدَّ شارف شهرُ رمضان، شهرُ الخير والتقوى على الإنتهاء.. حقاً، مرَّت أيام شهر البركة بشكلٍ سريع وخاطف، إلا أنّ البركة كانت عامرة وحاضرة.. ووسط الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون، انقضى الشهرُ كـ"نسمة هادئة رائعة"، فالخيرُ كان وفيراً والعطاءاتُ كثيرة والتلاقي كبير..

Advertisement