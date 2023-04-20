إستهداف عنصرٍ في "قوى الأمن".. ما جرى سريع وهكذا فاجأهُ مسلّحون!

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أفادت مندوبةعن أقدام مجموعة من المسلحين على خطف أحد عناصر قوى الامن الداخلي، المدعو "إ. ع.ا".وفي التفاصيل، فقد تم خطف "إ. ع.ا". من بلدته تمنين عبر سيارة من نوع "هيونداي i10"، سوداء اللون.ووفقاً للمعلومات الأمنية، فإنّ عملية الخطف جاءت كاداة ضغط على شقيقه المدعو "خ.ع.ا." لتحصيل الاموال لصالح العصابة لخاطفة.وعلمأنه تم ترك المخطوف في احد مناطق البقاع الشمالي.