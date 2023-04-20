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لبنان

إستهداف عنصرٍ في "قوى الأمن".. ما جرى سريع وهكذا فاجأهُ مسلّحون!

Lebanon 24
20-04-2023 | 02:24
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أقدام مجموعة من المسلحين على خطف أحد عناصر قوى الامن الداخلي، المدعو "إ. ع.ا".

وفي التفاصيل، فقد تم خطف "إ. ع.ا". من بلدته تمنين عبر سيارة من نوع "هيونداي i10"، سوداء اللون.
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ووفقاً للمعلومات الأمنية، فإنّ عملية الخطف جاءت كاداة ضغط على شقيقه المدعو  "خ.ع.ا." لتحصيل الاموال لصالح العصابة لخاطفة.

وعلم "لبنان24" أنه تم ترك المخطوف في احد مناطق البقاع الشمالي.
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