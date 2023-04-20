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لبنان

"التقدمي الاشتراكي": أبو فاعور لم يدل بأي حديث حول الموقف السعودي من الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
20-04-2023 | 03:09
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

تعليقاً على ما أوردته جريدة "الأخبار" صباح الخميس ٢٠ نيسان ٢٠٢٣، وتناقلته لاحقًا بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، يؤكد النائب وائل أبو فاعور أنه لم يُدلِ بأي تصريح ولم يُجرِ أي حديث عام أو خاص حول الموقف السعودي من انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن ما ذُكر حول هذا الأمر غير صحيح.
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