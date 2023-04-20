20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
5
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما هي التطورات التي وجّهت فرنجية نحو بكركي؟
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
20-04-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خطوات ومؤشرات كثيرة توحي بأن مرحلة المراوحة التي تسيطر على الواقع اللبناني وعلى الاستحقاقات السياسية وتحديدًا الاستحقاق الرئاسي قد لا تكون مقرونة بمراوحة على الصعيد الاقليمي. إذ إن خطوة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بزيارة الصرح البطريركي ولقاء البطريرك بشارة بطرس الراعي قبل يومين توحي بأن تطورات ما قد تحصل.
Advertisement
وبحسب مصادر مطّلعة فإن خطوة فرنجية هي بمثابة الاعلان الرسمي عن ترشّحه لرئاسة الجمهورية، إذ إن الرجل تعامل خلال زيارته الى الصرح البطريركي باعتباره المرشح الاوحد للرئاسة، وأنه يعمل بشكل جدّي على تذليل العقبات السياسية التي لا تزال تحول دون وصوله الى قصر بعبدا، سواء كانت هذه العراقيل داخلية أو اقليمية ودولية.
كما أن كل الأجواء التي تحيط بفرنجية منذ أشهر، وبحسب المصادر، توحي بأنه لن يقوم بخطوات علنية كالتي سار بها نحو بكركي الا في حال وجد أن طريق بعبدا سالكة بشكل واضح، وعندها سيكون جاهزاً للمبادرات السياسية المطلوبة منه كمرشح رئاسي، لا بل جاهزاً للضغط على بعض الفرقاء من اجل الحصول على تأييدهم وبالتالي الحصول على أكثرية نيابية تمكّنه من الوصول الى سدة الرئاسة.
من هنا، يطرح السؤال التالي؛ ما الذي تغير مؤخراً ودفع بفرنجية نحو خطوته الاخيرة؟ ترى المصادر أنه من الواضح أن التغير الاساسي الذي طرأ على المشهد السياسي هو الاندفاعة الهائلة التي تحصل من قبل دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية باتجاه سوريا، وهذا التطور لا يمكن أن يمرّ من دون تداعيات على الساحة اللبنانية والملف الرئاسي تحديداً.
يقول البعض، أن التسوية الايرانية - السعودية ليس لها أي تأثير يُذكر على الواقع السياسي اللبناني، وقد يكون هذا الامر صحيحاً، وإن كان التأثير يحصل بشكل تلقائي من دون أن يكون مقرراً من قبل الدولتين نظراً لحجم ارتباطهما ببعض القوى السياسية في الداخل. لكن، وبمعزل عن التفاهم السعودي - الايراني، لا يمكن الفصل بين التطورات الحاصلة في سوريا وبين لبنان، إذ إن لبنان وسوريا ساحتان تتأثران بشكل كامل ومباشر ببعضهما البعض، ولعلّ الموقف الخليجي وتدحرجه من لبنان سار بالتوازي مع الازمة السورية.
لذلك، فإن المصادر تعتبر أن الانكفاءة السعودية تجاه لبنان قد تتغير بشكل متسارع خلال المرحلة المقبلة، وقد يرغب الجانب السعودي ربما، وفق بعض المعطيات الاولية، بتكرار ما حصل خلال مرحلة اتفاق الطائف من توكيل الساحة اللبنانية للجانب السوري، وإن كان هذا الاتفاق لم ينضج حتى اللحظة لأسباب مرتبطة بواقع سوريا الحالي وبالتوازنات في الداخل اللبناني، غير أن ما بدا واضحاً أن خطوات ما حصلت مرتبطة بالازمة وبالاستحقاق الرئاسي ستظهر تباعاً وبشكل تدريجي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"القاتل" في لبنان... شاهدوا هذا الفيديو من بحر بيروت!
Lebanon 24
"القاتل" في لبنان... شاهدوا هذا الفيديو من بحر بيروت!
13:22 | 2023-04-19
19/04/2023 01:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بنوبة قلبيّة... وفاة الفنان المعروف عن 52 عاماً (صور)
Lebanon 24
أُصيب بنوبة قلبيّة... وفاة الفنان المعروف عن 52 عاماً (صور)
12:30 | 2023-04-19
19/04/2023 12:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل جديدة... هكذا بدأ التوتر في خلدة مساء اليوم (فيديو)
14:45 | 2023-04-19
19/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة اجتماعية تعادل 3 اساسات راتب.. من استفاد منها؟
Lebanon 24
مساعدة اجتماعية تعادل 3 اساسات راتب.. من استفاد منها؟
09:24 | 2023-04-19
19/04/2023 09:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء إشتراكات الكهرباء
Lebanon 24
إلغاء إشتراكات الكهرباء
18:17 | 2023-04-19
19/04/2023 06:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-04-20
"التيار" في عين الشك.. هل أخطأ بتغطية "جلسة التمديد"؟
08:15 | 2023-04-20
جديد ملف فساد النافعة... ماذا تقرّر بشأن هدى سلوم؟
08:00 | 2023-04-20
فادي كرم لقاسم: الفراغ لم يكن الا نتاج ممانعة دويلتكم غير الشرعية
07:52 | 2023-04-20
مروجو مخدرات ينشطون في هذه المناطق.. اليكم التفاصيل
07:38 | 2023-04-20
مشهد غريب من على طرقات لبنان... رجل يقف في وسط الأوتوستراد وهذا ما يفعله! (الفيديو)
07:25 | 2023-04-20
إحراق مقابر عائلية لنائب سابق!
فيديو
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
20/04/2023 15:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
20/04/2023 15:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تبكي وتُفجر مفاجأة بشأن أولادها.. "بحكيهن بس ما بيردوا" (فيديو)
01:16 | 2023-04-17
20/04/2023 15:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact