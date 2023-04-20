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لبنان

هزّة كبرى داخل سجنٍ لبناني.. ما حصل مفاجئ وسجناء يهربون!

Lebanon 24
20-04-2023 | 03:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن فرار عدد من السجناء من سجن سرايا صور. 
 
وفي التفاصيل، عمد 4 من السجناء من حفر حفرة أوصلتهم الى أحد المنازل المجاورة حيث تمكنوا من الهرب. 
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