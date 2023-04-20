هزّة كبرى داخل سجنٍ لبناني.. ما حصل مفاجئ وسجناء يهربون!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن فرار عدد من السجناء من سجن سرايا صور.

وفي التفاصيل، عمد 4 من السجناء من حفر حفرة أوصلتهم الى أحد المنازل المجاورة حيث تمكنوا من الهرب.