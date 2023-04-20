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لبنان

عمليّة أمنية في الحازمية.. مطلوبٌ "يُسمّم الناس" سقط وهويته تكشف!

Lebanon 24
20-04-2023 | 03:20
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صـــــدر عــــن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمــن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:
"في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بالتنسيق مع المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات لعناصر المجموعة عن استخدام أحد مروّجي المخدّرات سيّارة ينقل فيها المواد الممنوعة من البقاع إلى بيروت، وعلى متنها عائلته، وذلك لإبعاد الشبهات عنه.
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بتاريخ 6-4-2023، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكَّنت عناصر المجموعة الخاصّة من توقيفه بكمينٍ محكمٍ في محلّة الحازميّة، على متن سيّارته، وتبيّن أنّه يُدعى:

- ح. ف. (مواليد عام 1955، لبناني) وهو مطلوب بجرائم مخدّرات.

بتفتيشه والسيّارة، عُثر على حوالى /1/ كلغ من مادّة الكوكايين موزّعة على أكثر من /300/ علبة صغيرة الحجم، من أجل توزيعها على عدد من المروّجين.

أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
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