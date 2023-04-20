خبرٌ يهمّكم عن سعر الدولار.. إليكم ما كشفه أحد الخبراء

انتقد الخبير الإقتصادي لويس حبيقة "الطريقة التي حصلت بها الزيادات لموظفي القطاع العام"، واصفاً إياها بـ"الخاطئة وتأخذنا من سيء إلى أسوأ"، مشيراً إلى أنّ "تطبيق تلك الزيادات على أرض الواقع في ظلّ استمرار إضراب الموظفين يعني أنها ستؤدي إلى التضخم".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أكد حبيقة على ضرورة أن تبحث الحكومة مع الموظفين في مطالبهم للتوصل إلى اتفاق بشأن الزيادات الممكنة، آملاً في عدم تطبيق الزيادات التي أُقرّت أمس بانتظار إعادة النظر في الأرقام والتوافق مع المعنيّين.

وفي ما خصّ سعر الدولار، رأى حبيقة أنّ "الإستقرار الحالي في سعر صرف العملة الخضراء موقت"، مؤكداً حصول ارتفاع في سعر الصرف إذا بقيت الأوضاع على حالها".

ورداً على سؤال عن احتمال حصول عمليات تهريب دولارات إلى الخارج، لم يستبعد حبيقة الموضوع، قائلاً: "هذا الأمر ممكن ووارد طبعاً".