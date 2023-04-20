Advertisement

لبنان

عن رئاسة الجمهوريّة وفرنجية.. الفرزلي يعلن أمراً بارزاً

Lebanon 24
20-04-2023 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1059082-638175848455692922.jpg
Doc-P-1059082-638175848455692922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن "نتائج الاتفاق السعودي – الإيراني ستتبلور على الأرض بعد 3 أسابيع كحدّ أقصى، إذ ستنضج الحلول الإقليمية لمشاكل عديدة في المنطقة"، مُبدياً تفاؤله بالتسريع في المسألة اللّبنانية المتعلّقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.  
Advertisement
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أكد الفرزلي أنه "طالب منذ اليوم الأوّل للدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، بالاتفاق على المسائل الأساسية والمهمات التي يجب أن توكَل إلى رئاسة الجمهورية تحت سقف الدستور والصلاحيات الدستورية"، معتبراً أن "الانقسام بين الأطراف أمر طبيعي، ولكن فليتوجّه الجميع إلى مجلس النواب عندها تحصل الانتخابات". 
ورداً على سؤال، أشار الفرزلي إلى أنّ الأمور ستتّجه إلى السير بالصيغة الفرنسية التي تقضي بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية والسفير نواف سلام رئيساً للحكومة. 
وإذ شدد الفرزلي على ضرورة الأخذ بالاعتبار من هي الشخصية القادرة على التعامل مع ملفات أساسية في البلد، لفت إلى أنه "إذا لم يؤمَّن النصاب في الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، فستتحمل الكتل التي لم تؤمّنه النتائج المترتبة عن انهيار النظام"، متوقعاً خلط أوراق في التحالفات والمواقف في المرحلة المقبلة. 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-20
04:30 | 2023-04-20
08:15 | 2023-04-20
08:00 | 2023-04-20
07:52 | 2023-04-20
07:38 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website