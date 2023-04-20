Advertisement

لبنان

من بري.. تهنئة بـ"عيد الفطر" ورسالة إلى اللبنانيين

Lebanon 24
20-04-2023 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1059089-638175868514316975.jpg
Doc-P-1059089-638175868514316975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلاً الله تعالى أن يعيد عليهم الشهر الفضيل وسائر المناسبات والأعياد المباركة بالخير واليمن والبركات.
Advertisement
 
وأمل برّي في بيانٍ له، اليوم الخميس، أن تشكل هذه المناسبة الإيمانية الرسالية الإنسانية بما تمثل من دعوات دائمة الى التضامن والتراحم والتلاقي، مناسبة نستلهم منها كل تلك القيم والدروس فنصنع من وحيها ووفقاً لمرتكزاتها للبنان واللبنانيين عيداً حقيقياً وتعافياً من كل الأزمات.
 
مع هذا، فقد أعلن بري وبسبب الأوضاع الراهنة، اعتذاره عن عدم تقدم التهاني بعيد الفطر المبارك. 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-20
04:30 | 2023-04-20
08:15 | 2023-04-20
08:00 | 2023-04-20
07:52 | 2023-04-20
07:38 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website