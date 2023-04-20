توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلاً الله تعالى أن يعيد عليهم الشهر الفضيل وسائر المناسبات والأعياد المباركة بالخير واليمن والبركات.

Advertisement

وأمل برّي في بيانٍ له، اليوم الخميس، أن تشكل هذه المناسبة الإيمانية الرسالية الإنسانية بما تمثل من دعوات دائمة الى التضامن والتراحم والتلاقي، مناسبة نستلهم منها كل تلك القيم والدروس فنصنع من وحيها ووفقاً لمرتكزاتها للبنان واللبنانيين عيداً حقيقياً وتعافياً من كل الأزمات.