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لبنان

في واشنطن.. ماذا تبلّغ الوفد البرلماني اللبناني من صندوق النقد؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 04:40
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غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على" تويتر" قائلا: "خلال وجودنا في واشنطن التقينا كوفد برلماني مسؤولين في صندوق النقد، حيث دعوا لإقرار المزيد من القوانين الإصلاحية في مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتوقيع اتفاق نهائي مع الصندوق، لافتين إلى أنه على اللبنانيين مساعدة أنفسهم ليساعدهم المجتمع الدولي".
 
 
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وأضاف: "بدورنا طلبنا إرشادات صندوق النقد القانونية والتقنية في ما يخص إعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، كما قدم الوفد خريطة طريق موافق عليها من قبل مختلف الكتل والأحزاب وهي تتعلق بالإصلاحات وكيفية إقرارها في مجلس النواب".
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