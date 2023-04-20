في واشنطن.. ماذا تبلّغ الوفد البرلماني اللبناني من صندوق النقد؟

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على" تويتر" قائلا: "خلال وجودنا في واشنطن التقينا كوفد برلماني مسؤولين في صندوق النقد، حيث دعوا لإقرار المزيد من القوانين الإصلاحية في مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتوقيع اتفاق نهائي مع الصندوق، لافتين إلى أنه على اللبنانيين مساعدة أنفسهم ليساعدهم المجتمع الدولي".

خلال تواجدنا في واشنطن حيث التقينا كوفد برلماني مسؤولين في صندوق النقد حيث دعوا لإقرار المزيد من القوانين الإصلاحية في مجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات وتوقع اتفاق نهائي مع الصندوق، لافتين إلى أنه على اللبنانيين مساعدة أنفسهم ليساعدهم المجتمع الدولي pic.twitter.com/Pmgf7VrsMF — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 20, 2023 Advertisement

وأضاف: "بدورنا طلبنا إرشادات صندوق النقد القانونية والتقنية في ما يخص إعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، كما قدم الوفد خريطة طريق موافق عليها من قبل مختلف الكتل والأحزاب وهي تتعلق بالإصلاحات وكيفية إقرارها في مجلس النواب".