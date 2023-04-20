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لبنان

المفتي دريان يُكلّف الشيخ عساف بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر

Lebanon 24
20-04-2023 | 04:52
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كلف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد عساف بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر عند الساعة السادسة والدقيقة السادسة والأربعين من صباح يوم عيد الفطر في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت.
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واعتذر المفتي دريان عن عدم استقبال المهنئين بالعيد. (الوكالة الوطنية)
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