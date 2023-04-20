المفتي دريان يُكلّف الشيخ عساف بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر

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كلف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد عساف بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر عند الساعة السادسة والدقيقة السادسة والأربعين من صباح يوم عيد الفطر في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت.واعتذر المفتي دريان عن عدم استقبال المهنئين بالعيد. (الوكالة الوطنية)