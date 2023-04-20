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لبنان

في مدينة صور... 5 جرحى بحادث سير (صور)

Lebanon 24
20-04-2023 | 04:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادثي سير على طريق عام مدينة صور، نتج عنهما سقوط 5 جرحى.
 
وعمل الصليب الأحمر اللبناني بالتعاون مع جمعية الرسالة للاسعاف على نقلهم الى بعض مستشفيات المنطقة.
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