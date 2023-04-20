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لبنان

موظفو الصيانة في الجماعة اللبنانية - الحدث أعلنوا التوقف عن العمل

Lebanon 24
20-04-2023 | 04:51
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وجه موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدث كتابا الى "كل من رئيس الحكومة، وزير التربية والتعليم العالي، رئيس الجامعة اللبنانية، وزير العمل، رئيس الإتحاد العمالي العام، مجلس الإنماء و الإعمار، شركة دنش وكل من يعنيه الأمر"، لفتوا فيه الى "عدم تمكنهم من الحصول على رواتبهم ولا حتى الحصول على المساعدة من الهيئة العليا للاغاثة بعد تعسر المشاورات والمباحثات مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلة موظفي الصيانة والتشغيل من ديمومة العمل والرواتب المتأخرة منذ اكثر من شهرين وآخرها نقل اعتماد من الهيئة العليا للإغاثة الى مجلس الإنماء والإعمارلدفع مستحقات الصيانة والتشغيل، وبعد عدة مراسلات وعدة مشاورات ولقاءات مع جميع الجهات المعنية".
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وقالت لجنة الموظفين في بيان اليوم: "نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي نعيشها جئنا بكتابنا هذا نبلغكم آسفين بعدم قدرة جميع العمال والموظفين على الإستمرار بالحضور الى مراكز عملنا في الجامعة وانه قد توقفنا عن اداء جميع اعمال الصيانة والتشغيل ابتداء من تاريخه رافعين عن انفسنا اي مسؤولية كانت من اي ضرر او عطل قد ينتج عن هذا التوقف".

وأضافت: "لذلك جئنا بكتابنا هذا طالبين من كل المعنيين والمسؤولين المذكورين أعلاه باتخاذ كل الخطوات اللازمه للحفاظ و للحصول على حقوق عمال وموظفي الصيانة، كما نطالب المعنيين على الحفاظ على كيان الجامعة اللبنانية واستمرارها".
   

وختموا: "نحن موظفي الصيانة والتشغيل نخلي مسؤوليتنا كاملة عن أي ضرر قد يحصل". (الوكالة الوطنية)
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