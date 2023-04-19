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لبنان

افطار سنوي للجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي

Lebanon 24
19-04-2023 | 05:01
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أقامت رئيسة Alrec الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية السيدة ريما يونس وناشر المجلة الدولية للعلوم الإنسانية وعلوم اللغة السيد محمد ناشد بالتعاون مع مطعم "حارتنا" في الضاحية الجنوبية حفل افطارها السنوي لمجموعة من أيتام جمعية الإمداد الخيرية وبعض الحالات الاجتماعية.
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حضر الافطار مجموعة من الشخصيات المجتمعية إضافة الى بعض الإعلاميين وممثلين عن مؤسسات تربوية واجتماعية.
تخلل الافطار كلمة ليونس اكدت خلالها على الدور الوطني الذي يجب ان يقوم به كل فرد في المجتمع لحماية اليتيم عبر تأمين سبل العيش الكريم له وكفالته لتكملة مساره الدراسي ليصبح فردا فعالا في المجتمع كما انها أثنت على الدور الذي تلعبه جمعية الإمداد الخيرية على مستوى الوطن ككل ودورها الأساسي في كفالة اليتيم ورعايته من كل النواحي لضمان وجوده كمواطن لديه القدرة أن ينشأ بطريقة سليمة ليصل الى بر الأمان بهدف ان يصبح عنصرا منتجا بالرغم من كل الظروف.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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