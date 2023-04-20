لبنان في طليعتها.. تعرفوا على الدول العربية الأكثر تضرراً من "الألغام"

قبل أيام، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بياناً بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحتها، أشارت فيه إلى أن 40% من الألغام حول العالم مزروعة في الوطن العربي.

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وقالت إن في ليبيا وحدها أكثر من 15 مليون متر مربع ولا تزال معظم أراضيها مزروعة بالذخائر المتفجرة والألغام.



وأشار البيان إلى أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين تعدى أماكن النزاعات ليصل إلى المناطق الحضرية والتي كانت مستثناة من مخلفات الحروب.



كذلك، فقد أعاقت تلك الألغام الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية. وقالت إن في ليبيا وحدها أكثر من 15 مليون متر مربع ولا تزال معظم أراضيها مزروعة بالذخائر المتفجرة والألغام.وأشار البيان إلى أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين تعدى أماكن النزاعات ليصل إلى المناطق الحضرية والتي كانت مستثناة من مخلفات الحروب.كذلك، فقد أعاقت تلك الألغام الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية.

وفي ما يلي قائمة بأبرز المعلومات الواردة في البيان:



1- عدد الألغام المزروعة في العالم: أكثر من 100 مليون لغمٍ.

2- العالم العربي يضمّ 40% من الألغام المزروعة في العالم.

3- تكلفة زراعة لغم واحد: بين 3 و 30 دولاراً.

4- نشر العدو الإسرائيلي الكثير من الألغام خلال حروبه ضد العرب.

5- الدول العربية الأكثر تضرراً من الألغام: مصر - لبنان - اليمن - الكويت - الأردن - السودان - العراق - سوريا - ليبيا.

6- قتل 3252 شخصاً في ليبيا منذ الحرب العالمية الثانية بسبب مخلفات المتفجرات.

7- زادت الالغام المزروعة خلال الثورة الليبية ومنذ العام 2011 تمت إزالة نحو مليون جسم متفجر.

8- في مصر، قتل أكثر من 3000 شخص بسبب الألغام التي انتشرت بشكل واسع أثناء الحروب التي مرّت عليها منذ العام 1942.

9- هناك 5.5 مليون لغم في سيناء والصحراء الشرقية.