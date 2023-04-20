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لبنان

بهية الحريري: لنجتمع دائماً على المحبة والتلاقي والتعاون

Lebanon 24
20-04-2023 | 05:25
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هنأت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الفطر المبارك .

 وقالت الحريري في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "يحل عيد الفطر المبارك هذا العام وسط استمرار وتفاقم أزمات تعصف ببلدنا الحبيب فتفقد العيد بهجته ، ولعل أكثرها وطأة على الناس الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تحد بثقلها وتداعياتها من قدرتهم على تأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة لعائلاتهم . ورغم ذلك يواجه اللبنانيون هذه الأزمات بصبر وارادة واصرار على عدم فقدان الأمل ببلدهم وبمستقبل آمن لأبنائهم" .
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اضافت: "نتوجه بهذه المناسبة بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، داعين الله عز وجل أن يعيده على لبنان، وقد اجتاز هذه الظروف الصعبة الى مرحلة جديدة من التعافي والنهوض، وان يجتمع ابناؤه دائما على المحبة والتعاون والتلاقي على ما فيه خير وطنهم، ونسأله تعالى ان يحل هذا العيد والأعياد المقبلة على الأمة العربية والاسلامية بالأمن والسلام وبتحقيق أماني كافة الشعوب العربية في الإستقرار والازدهار . كل عام وأنتم بخير" .
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