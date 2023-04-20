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لبنان

مشروع رفعه كركي قد يحقق الأمن الاجتماعي والصحي لكبار السن والمتقاعدين.. ما هو؟

Lebanon 24
20-04-2023 | 05:47
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 استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه، رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة الدكتور فؤاد خوري، حيث تم تداول الأوضاع الصحية والاجتماعية في البلاد، سيما في ما يخص "أوضاع المضمونين المتردية في ظل تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتكبدهم فواتير صحية من استشفاء ودواء ومعاينات  طبية كبيرة جدا"، بحسب بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق.
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وأشاد الدكتور خوري بـ"الجهود التي يبذلها المدير العام لتعزيز تقديمات الصندوق"، متمنيا عليه "الإسراع  في إقرار زيادة التعرفات الطبية والإستشفائية والدوائية بغية التخفيف عن كاهل  المرضى المضمونين"، منوها بما "تم إنجازه مؤخرا من خدمات الكترونية تسهل عمل المضمونين وأصحاب العمل من خلال الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق".
 
من جهة أخرى، اطلع الدكتور خوري على مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب الذي رفعه المدير العام يوم أمس الى مجلس الإدارة، وقد أثنى على مجمل تفاصيله وآلية تطبيقه المقترحة، معتبرا "أنّ هذا المشروع من شأنه تحقيق نوع من الأمن الاجتماعي والصحي لفئة كبار السن والمتقاعدين في ظل فقدان تعويضات نهاية الخدمة قيمتها الشرائية".
 
من جهته، نوه المدير العام بـ"الجهود التي يبذلها الدكتور خوري من خلال النشاطات والأعمال التي تقوم بها الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة لمساعدة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
 
وفي الختام، أبدى الدكتور خوري استعداده المطلق "لمساعدة الصندوق من أجل استمراره بتأدية دوره كصمام أمان للمجتمع اللبناني". 
 
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