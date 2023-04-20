عملة مزيفة من الدولارات موجودة في هذه المناطق.. هذا ما كشفته قوى الامن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات ترويج المخدّرات والعملة المزيّفة، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عن عصابة تنشط بالقيام بهذه العمليات ضمن مناطق عكارية.على الأثر، ونتيجة المتابعة، توصّلت عناصر هذه المفرزة إلى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم السوريّون:- أ. ج. (مواليد عام 2004)- م. د. (مواليد عام 1988)- ت. ش. (مواليد عام 1979)بتاريخ 6-4-2023 وفي محلة ببنين، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت عناصر المفرزة من توقيف الأول. باستماعه، اعترف بترويج العملة المزيّفة بالاشتراك مع آخرين.كذلك، قامت قوة من مفرزة حلبا القضائية بمداهمة مكان إقامة الثاني والثالث في البيرة ومفرق برقايل وألقت القبض عليهما، كما ضبطت:- /4019/ حبة بنزكسول، /340/ حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف، أوراق مزيّفة من فئتي الـ /50/ والـ/100/$.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.